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Сегодня, 00:30

Аргентина — Перу: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора чемпионата мира

Сборные Аргентины и Перу встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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Сборные Аргентины и Перу встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе и начнется в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

С ключевыми событиями игры Аргентина — Перу можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
20 нояб, 03:00. Alberto J. Armando (La Bombonera) (Буэнос-Айрес)
Аргентина
Перу

В первом круге отборочного турнира чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы обыграли перуанцев со счетом 2:0.

Аргентина возглавляет таблицу отбора в Южной Америке с 22 очками в 11 турах. Перу находится на предпоследнем, девятом месте с семью очками.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу

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