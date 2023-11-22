Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у полицейского дубинку: видео

Сегодня, 09:19
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Бразилией (1:0) попытался выбить дубинку из рук полицейского во время беспорядков на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Футболист подошел к трибуне и попытался ударить по спецсредству сотрудника правопорядка, но не смог выбить его.
Встреча на «Маракане» началась с задержкой из-за беспорядков на трибунах. Фанаты команд подрались еще до стартового свистка. Пока был потасовка Месси увел команду в раздевалку, после возвращения из которой у него случился конфликт с Родриго, назвавшим аргентинцев трусами.
Месси увел команду с поля после побоища на трибунах. Но Аргентина вернулась и снова обыграла Бразилию