Армения и Венгрия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 13 ноября

Сборные Армении и Венгрии играют в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 13 ноября. Матч в Ереване (Армения) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна начинается в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

13 ноября, 20:00. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Ключевые события игры Армения — Венгрия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Армения и Венгрия играют в группе F европейского отбора ЧМ-2026 с Португалией и Ирландией.