Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
ЧМ-2026

13 ноября, 17:30

Армения — Венгрия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Армения и Венгрия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Армении и Венгрии играют в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 13 ноября. Матч в Ереване (Армения) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна начинается в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
13 ноября, 20:00. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)
Армения
0:1
Венгрия

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Ключевые события игры Армения — Венгрия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Армения и Венгрия играют в группе F европейского отбора ЧМ-2026 с Португалией и Ирландией.

Сборная Армении по футболу
Сборная Венгрии по футболу
