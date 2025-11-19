Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 16:30

Аршавин отреагировал на выход Дика Адвоката с Кюрасао на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Аршавин и Дик Адвокат.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поздравил главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката с выходом на чемпионат мира-2026.

19 ноября сборная Кюрасао на выезде сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в заключительном туре отборочного турнира, заняла первое место в группе и впервые в истории пробилась на чемпионат мира. Адвокат пропустил решающий матч по личным обстоятельствам.

Сборная Кюрасао вышла на&nbsp;чемпионат мира-2026.Дик Адвокат вывел Кюрасао на чемпионат мира! Его население — меньше Химок

«Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

78-летний специалист возглавляет сборную Кюрасао с января 2024 года. С 2006 по 2009 год нидерландец работал в «Зените», с которым выиграл чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 годы Адвокат тренировал сборную России.

Кроме того, по ходу карьеры он возглавлял ПСВ, «Рейнджерс», гладбахскую «Боруссию», «АЗ Алкмар», «Сандерленд», «Фенербахче», «Фейеноорд», «Ден Хааг», а также сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, Сербии и Ирака.

Источник: «Чемпионат»
3

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Он то сидит в студии Матч ТВ . Молодой , богатый , успешный . А ты сидишь у старого компа, где то в Нижнем Гундосово . Старый , тупой и бедный . . Разницу чувствуешь?

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Нарцисный Андрюшка может выйти только в дверь студии Матч-ТВ. Каждому своё.

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вот его бы в Спартак , да не пойдет. Мелковато для мэтра.))

    19.11.2025

    Андрей Аршавин
    Дик Адвокат
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Кюрасао по футболу
