Аршавин отреагировал на выход Дика Адвоката с Кюрасао на ЧМ-2026

Сегодня, 16:30
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поздравил главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката с выходом на чемпионат мира-2026.
19 ноября сборная Кюрасао на выезде сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в заключительном туре отборочного турнира, заняла первое место в группе и впервые в истории пробилась на чемпионат мира. Адвокат пропустил решающий матч по личным обстоятельствам.
«Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», — цитирует Аршавина «Чемпионат».
78-летний специалист возглавляет сборную Кюрасао с января 2024 года. С 2006 по 2009 год нидерландец работал в «Зените», с которым выиграл чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 годы Адвокат тренировал сборную России.
Кроме того, по ходу карьеры он возглавлял ПСВ, «Рейнджерс», гладбахскую «Боруссию», «АЗ Алкмар», «Сандерленд», «Фенербахче», «Фейеноорд», «Ден Хааг», а также сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, Сербии и Ирака.
Марк Красс.Победитель Спартака
Он то сидит в студии Матч ТВ . Молодой , богатый , успешный . А ты сидишь у старого компа, где то в Нижнем Гундосово . Старый , тупой и бедный . . Разницу чувствуешь?
19.11.2025
Saiga-спринтер
Нарцисный Андрюшка может выйти только в дверь студии Матч-ТВ. Каждому своё.
19.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Вот его бы в Спартак , да не пойдет. Мелковато для мэтра.))
19.11.2025