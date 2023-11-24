Ашурматов: «Моя мечта — показать всем Узбекистан на чемпионате мира»

Защитник «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов рассказал, что мечтает попасть с национальной командой на чемпионат мира.

«Уже несколько раз мы останавливались всего в одном шаге, поэтому сейчас у нас все мысли только о том, чтобы попасть на чемпионат мира-2026. Также мы всегда должны достойно выступать на Кубках Азии. Он будет в начале года, и мы хотим его выиграть. Раньше сборная уже доходила до полуфинала, нужно сделать следующий шаг. Но для нас самое важное — чемпионат мира. Мы хотим попасть в историю. Моя мечта — показать всем Узбекистан на чемпионате мира и порадовать людей в нашей стране», — цитирует Ашурматова Metaratings.ru.

21 ноября сборная Узбекистана дома сыграла вничью с Ираном в матче 2-го тура группового турнира азиатского отбора чемпионата мира-2026 (2:2). Команды лидируют в группе Е, набрав по 4 очка.