Аталь, получивший 7-матчевую дисквалификацию, вызван в сборную Алжира

Тренерский штаб сборной Алжира объявил состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026.

В список из 23 игроков вошел и защитник «Ниццы» Юссеф Аталь, который на данный момент не играет за клуб. Он был дисквалифицирован лигой на 7 матчей за опубликованной в соцсетях видео с призывом к «черному дню для евреев» на фоне конфликта Израиля и Палестины.

Полностью состав сборной Алжира выглядит следующим образом: Мустафа Зегба («Дамак»), Антони Мандреа («Кан»), Усама Бенбо («Алжир») — Юссеф Аталь («Ницца»), Кевин ван ден Керхоф («Метц»), Раян Аит-Нури («Велверхэмптон»), Аисса Манди («Вильярреал»), Мохамед Амин Тугай («Эсперанс»), Рами Бенсебаини («Боруссия Д»), Ахмед Туба («Лечче») — Набиль Бенталеб («Лилль»), Софьян Фегули («Карагюмрюк»), Уссем Ауар («Рома»), Фарес Шаиби («Айнтрахт»), Рамис Зерруки («Фейеноорд»), Хишам Будауи («Ницца») — Рияд Махрез («Аль-Ахли»), Адам Унас («Лилль»), Мохамед Амура («Унион»), Амин Гуири («Ренн»), Ислам Слимани («Коритиба»), Багдад Бунеджа («Аль-Садд»).

16 ноября сборная Алжира сыграет против Сомали, а 19-го — против Мозамбика.