Сборная Китая проиграла третий матч в квалификации к ЧМ-2026

Сборная Китая проиграла команде Австралии в матче третьего тура третьего этапа азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2026 — 1:3. Встреча прошла стадионе «Аделаида Овал».

У сборной Австралии голы забили Льюис Миллер (45+2-я минута), Крэйг Гудвин (53-я) и Нишан Велупиллай (90+2-я). За китайскую команду отличился Се Вэньнэн (20-я).

Китай (0 очков) проиграл третий матч подряд в отборе на ЧМ-2026 и занимает последнее, шестое место в группе С. Австралия находится на третьей строчке с 4 баллами.

Китайцы следующий матч проведут 15 октября против Индонезии, а австралийцы в этот же день сыграют с Японией.