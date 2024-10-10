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Сегодня, 10:00

Австралия — Китай: смотреть матч отбора чемпионата мира в Азии онлайн

Австралия и Китай встретятся в отборе ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч между сборными Австралии и Китая в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 пройдет в четверг, 10 октября, в Сиднее на стадионе «Австралия». Стартовый свисток — в 12.10 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Старт», доступ возможен по подписке. Следить за всеми событиями встречи Австралия — Китай можно в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C
10 окт, 12:10. ()
Австралия
3:1
Китай

Сборные Австралии и Китая на этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии выступают в одной группе с Японией, Саудовской Аравией, Бахрейном и Индонезией.

Сборная Австралии по футболу
Сборная Китая по футболу

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