Матч между сборными Австралии и Китая в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 пройдет в четверг, 10 октября, в Сиднее на стадионе «Австралия». Стартовый свисток — в 12.10 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Старт», доступ возможен по подписке. Следить за всеми событиями встречи Австралия — Китай можно в матч-центре сайта «СЭ».

Сборные Австралии и Китая на этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии выступают в одной группе с Японией, Саудовской Аравией, Бахрейном и Индонезией.