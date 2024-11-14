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Сегодня, 11:10

Австралия — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Австралия и Саудовская Аравия встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Австралии и Саудовской Аравии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в четверг, 14 ноября. Начало — в 12.10 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Старт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

С ключевыми событиями игры Австралия — Саудовская Аравия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C
14 нояб, 12:10. ()
Австралия
Саудовская Аравия

Австралия и Саудовская Аравия набрали по 5 очков в четырех турах третьего этапа отборочного турнира. Команды играют в группе С с Японией, Бахрейном, Индонезией и Китаем. Две лучшие сборные выйдут на чемпионат мира напрямую, еще две команды будут играть дополнительные матчи.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.

Футбол
Сборная Австралии по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу

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