Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
16 ноября, 17:20

Азербайджан — Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Азербайджан и Франция сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото AFP

Сборные Азербайджана и Франции встретятся в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в воскресенье, 16 ноября. Игра состоится на «Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Начало — в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
1:3
Франция

Следить за ключевыми событиями матча Азербайджан — Франция можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Франция победила Азербайджан со счетом 3:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Франции по футболу
