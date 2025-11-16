Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
16 ноября, 21:53

Франция обыграла Азербайджан, Украина сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
Мало Густо и Магнес Аклиуш.
Фото Reuters

Сборная Франции на выезде победила Азербайджан в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 3:1.

За французов забили Жан-Филипп Матета и Магнес Аклиуш. Еще один мяч записали на вратаря Азербайджана Шахрудина Магомедалиева. Гол хозяев забил Ренат Дадашов.

Франция уже гарантировала себе участие в ЧМ-2026. Команда заняла первое место в группе D с 16 очками. Азербайджан (1 очко) расположился на четвертой строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
1:3
Франция

В другом матче группы D сборная Исландии проиграла Украине в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026 — 0:2. Встреча прошла в Варшаве.

Голы забили Александр Зубков на 83-й минуте и Алексей Гуцуляк на 90+3-й минуте.

Команда Украины (10 очков) обеспечила себе второе место в группе D и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026. Исландия (7 очков) заняла третье место.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Украина
2:0
Исландия
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
