Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

13 ноября, 17:20

Азербайджан — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Азербайджан и Исландия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Сборные Азербайджана и Исландии сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Матч на «Нефтчи Арене» в Баку (Азербайджан) начинается в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 20:00. Bakcell Arena (8 KM stadium) (Баку)
Азербайджан
0:2
Исландия

Игру Азербайджан — Исландия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Ключевые события игры Эстония — Италия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Эстония и Италия играют в группе D европейского отбора ЧМ-2026 вместе с Францией и Украиной. Азербайджанцы набрали 1 очко после четырех матчей, а исландцы — 4 очка.

Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Исландии по футболу
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
