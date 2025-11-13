13 ноября, 17:20
Сборные Азербайджана и Исландии сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Матч на «Нефтчи Арене» в Баку (Азербайджан) начинается в 20.00 по московскому времени.
Игру Азербайджан — Исландия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.
Ключевые события игры Эстония — Италия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Азербайджан и Исландия играют в группе D европейского отбора ЧМ-2026 вместе с Францией и Украиной. Азербайджанцы набрали 1 очко после четырех матчей, а исландцы — 4 очка.