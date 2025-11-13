Азербайджан и Исландия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 13 ноября

Сборные Азербайджана и Исландии сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Матч на «Нефтчи Арене» в Баку (Азербайджан) начинается в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

13 ноября, 20:00. Bakcell Arena (8 KM stadium) (Баку)

Игру Азербайджан — Исландия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Эстония и Италия играют в группе D европейского отбора ЧМ-2026 вместе с Францией и Украиной. Азербайджанцы набрали 1 очко после четырех матчей, а исландцы — 4 очка.