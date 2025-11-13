Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
13 ноября, 21:53

Исландия выиграла у Азербайджана в квалификации чемпионата мира

Руслан Минаев
Микаэль Эйидль Эллертссон (справа) и Хаял Алиев.
Фото Reuters

Сборная Исландии на выезде победила Азербайджан в матче группового турнира отбора чемпионата мира — 2:0.

Голы забили Альберт Гудмюндссон и Сверир Игнасон.

Исландия набрала 7 очков после 5 матчей и поднялась на второе место в таблице группы D. Исландцы по дополнительным показателям обошли Украину (7), которая сегодня сыграет с Францией (10).

Азербайджан (1 очко после 5 туров) замыкает таблицу. Сборная потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 20:00. Bakcell Arena (8 KM stadium) (Баку)
Азербайджан
0:2
Исландия

2

    • Telegram Дзен Max
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Азербайджана по футболу
    Сборная Исландии по футболу
