Исландия выиграла у Азербайджана в квалификации чемпионата мира

Сборная Исландии на выезде победила Азербайджан в матче группового турнира отбора чемпионата мира — 2:0. Голы забили Альберт Гудмюндссон и Сверир Игнасон. Исландия набрала 7 очков после 5 матчей и поднялась на второе место в таблице группы D. Исландцы по дополнительным показателям обошли Украину (7), которая сегодня сыграет с Францией (10). Азербайджан (1 очко после 5 туров) замыкает таблицу. Сборная потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026. ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

13 ноября, 20:00. Bakcell Arena (8 KM stadium) (Баку)

Saiga-спринтер С Крамаренко, Джавадовым, Туаевым, Маркаровым, Банищевским, Шевченко ... Азербайджан каких то исландцев и не заметил бы. 13.11.2025