Исландия выиграла у Азербайджана в квалификации чемпионата мира

13 ноября, 21:53
Сборная Исландии на выезде победила Азербайджан в матче группового турнира отбора чемпионата мира — 2:0.
Голы забили Альберт Гудмюндссон и Сверир Игнасон.
Исландия набрала 7 очков после 5 матчей и поднялась на второе место в таблице группы D. Исландцы по дополнительным показателям обошли Украину (7), которая сегодня сыграет с Францией (10).
Азербайджан (1 очко после 5 туров) замыкает таблицу. Сборная потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026.
Saiga-спринтер
С Крамаренко, Джавадовым, Туаевым, Маркаровым, Банищевским, Шевченко ... Азербайджан каких то исландцев и не заметил бы.
