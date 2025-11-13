Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
ЧМ-2026

13 ноября, 08:10

Азербайджан — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 20.00

Азербайджан и Исландия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 13 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Азербайджана и Исландии сыграют матч группового этапа европейского отбора чемпионата мира-2026 в четверг, 13 ноября. Игра состоится на стадионе «Бакселл Арена» в Баку (Азербайджан) и начнется в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 20:00. Bakcell Arena (8 KM stadium) (Баку)
Азербайджан
0:2
Исландия

Следить за ключевыми событиями игры Азербайджан — Исландия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче этого цикла Исландия победила Азербайджан со счетом 5:0.

Отборочный турнир ЧМ-2026 в Европе проходит с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года, в ноябре заканчивается групповой этап. Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Исландии по футболу
