Сборные Белоруссии и Греции встретятся в отборе чемпионата мира

Сборные Белоруссии и Греции встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «ZTE Арене» в Залазгерсеге (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Белоруссия — Греция можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

18 ноября, 22:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке. Сервис также проведет перекличку матчей игрового дня европейского отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Предыдущая встреча сборных завершилась победой Греции со счетом 5:1. В группе С с Данией и Шотландией Греция заняла третье место, Белоруссия — четвертое.