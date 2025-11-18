Сегодня, 08:45
Сборные Белоруссии и Греции встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «ZTE Арене» в Залазгерсеге (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры Белоруссия — Греция можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке. Сервис также проведет перекличку матчей игрового дня европейского отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
Предыдущая встреча сборных завершилась победой Греции со счетом 5:1. В группе С с Данией и Шотландией Греция заняла третье место, Белоруссия — четвертое.