Бенту покинул пост главного тренера сборной ОАЭ

Главный тренер сборной ОАЭ Паулу Бенту покинул свой пост, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола страны (UAEFA).

«UAEFA приняла решение отправить в отставку главного тренера национальной команды Паулу Бенту и его тренерский штаб», — говорится в заявлении.

55-летний португалец возглавлял сборную ОАЭ с лета 2023 года. Команда занимает третье место группы A за два тура до конца отборочного турнира ЧМ-2026. Отставание от идущего вторым Узбекистана составляет 4 очка. Третье место дает право участвовать в четвертом раунде отбора.