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26 марта, 11:12

Бенту покинул пост главного тренера сборной ОАЭ

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной ОАЭ Паулу Бенту покинул свой пост, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола страны (UAEFA).

«UAEFA приняла решение отправить в отставку главного тренера национальной команды Паулу Бенту и его тренерский штаб», — говорится в заявлении.

55-летний португалец возглавлял сборную ОАЭ с лета 2023 года. Команда занимает третье место группы A за два тура до конца отборочного турнира ЧМ-2026. Отставание от идущего вторым Узбекистана составляет 4 очка. Третье место дает право участвовать в четвертом раунде отбора.

Сборная ОАЭ по футболу
Паулу Бенту
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