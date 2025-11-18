Сборные Болгарии и Грузии сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 18 ноября. Матч на Национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария) начнется в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

18 ноября, 22:45. Vasil Levski National Stadium (София)

Игру Болгария — Грузия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Болгария — Грузия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Болгария и Грузия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Испанией и Турцией. После пяти туров болгары с 0 очков занимают четвертое место в группе, у грузин 3 очка и третья строчка.