18 ноября, 20:00
Сборные Болгарии и Грузии сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 18 ноября. Матч на Национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария) начнется в 22.45 по московскому времени.
Игру Болгария — Грузия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.
Отслеживать ключевые события игры Болгария — Грузия можно в матч-центре сайта «СЭ».
Болгария и Грузия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Испанией и Турцией. После пяти туров болгары с 0 очков занимают четвертое место в группе, у грузин 3 очка и третья строчка.