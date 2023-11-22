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Сегодня, 06:01

Гол Отаменди принес Аргентине победу над Бразилией

Евгений Козинов
Корреспондент
22 ноября. Бразилия — Аргентина — 0:1.
Фото Reuters
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Сборная Аргентины переиграла команду Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Единственный гол забил защитник Николас Отаменди на 63-й минуте после подачи углового. В конце матча полузащитник бразильской команды Жоэлинтон получил красную карточку.

Аргентинцы набрали 15 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Бразильцы с 7 очками идут на 6-й строчке.

Встреча началась на полчаса позже из-за беспорядков, возникших между болельщиками команд на трибунах.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
22 нояб, 03:30. Maracana (Рио-де-Жанейро)
Бразилия
0:1
Аргентина
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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Отаменди открыл счет в матче Бразилия — Аргентина