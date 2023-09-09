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Сегодня, 05:45

Бразилия разгромила Боливию в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
9 сентября. Бразилия — Боливия.
Фото Reuters
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Сборная Бразилии переиграла Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико до Пара» в Белене.

На 17-й минуте встречи бразильский нападающий Неймар не смог реализовать пенальти. В середине первого тайма бразильская команда все же открыла счет — гол забил Родригу.

Сразу после перерыва Рафинья удвоил преимущество бразильцев, а затем Родригу довел счет до крупного, оформив дубль. На 61-й минуте Неймар забил с игры и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. В концовке встречи он оформил дубль. Гол престижа на счету Виктора Абрего.

Сборная Бразилии вышла на первое место в турнирной таблице отбора в Южной Америке. Боливия — на предпоследней строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
09 сент, 03:45. Estadio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proenca (Белен)
Бразилия
5:1
Боливия

Неймар Сантос
Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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