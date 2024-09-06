Сборные Бразилии и Эквадора сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Бразилии и Эквадора сыграют в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в субботу, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляцию также можно посмотреть онлайн — на сайте медиахолдинга matchtv.ru. Основные события игры Бразилия — Эквадор будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В шести турах южноамериканского отборочного турнира бразильцы набрали 7 очков, а эквадорцы — 8 (у лидирующей Аргентины — 18). В квалификации принимают участие 10 южноамериканских команд, шесть из них выйдут в финальный турнир ЧМ-2026 напрямую, еще одна сборная попадет в стыковые матчи.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире сыграют 48 сборных.