Сборные Бразилии и Уругвая сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Бразилии и Уругвая встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет на «Форте Нова Арене» в Салвадоре и начнется в 3.45 по московскому времени.

Матч полностью покажут канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. С 4.00 встречу также будут показывать «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры Бразилия — Уругвай можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В первом круге отбора уругвайцы победили бразильцев со счетом 2:0. После 11 туров Уругвай набрал 19 очков, Бразилия — 17. В предыдущих матчах Уругвай победила Колумбию (3:2), а Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой (1:1).