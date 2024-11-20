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Сегодня, 00:45

Бразилия — Уругвай: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора чемпионата мира

Сборные Бразилии и Уругвая сыграют в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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Сборные Бразилии и Уругвая встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет на «Форте Нова Арене» в Салвадоре и начнется в 3.45 по московскому времени.

Матч полностью покажут канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. С 4.00 встречу также будут показывать «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры Бразилия — Уругвай можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
20 нояб, 03:45. Fonte Nova Arena (Салвадор)
Бразилия
Уругвай

В первом круге отбора уругвайцы победили бразильцев со счетом 2:0. После 11 туров Уругвай набрал 19 очков, Бразилия — 17. В предыдущих матчах Уругвай победила Колумбию (3:2), а Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой (1:1).

Сборная Бразилии по футболу
Сборная Уругвая по футболу

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