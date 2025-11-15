Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:50

ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба.
Фото AFP

Чемпионат мира 2026 года по футболу в Канаде, Мексике и США: все участники.

Отборочный турнир ЧМ-2026 стартовал в сентябре 2023 года и закончится в марте 2026-го. В Европе отбор с учетом стыковых игр проходит с марта 2025 года по март 2026-го.

Группы и календарь матчей отборочного турнира — в разделе чемпионата мира.

Количество участников ЧМ-2026 на 15 ноября 2025 года: 30 (из 48)

1. Канада — страна-организатор

2. Мексика — страна-организатор

3. США — страна-организатор

4. Япония — победитель группы C в Азии (20 марта 2025 года)

5. Новая Зеландия — победитель третьего раунда в Океании (24 марта 2025 года)

6. Иран — победитель группы А в Азии (25 марта 2025 года)

7. Аргентина — победитель отбора в Южной Америке (25 марта 2025 года)

8. Узбекистан — второе место в группе А в Азии (5 июня 2025 года)

9. Корея — победитель группы B в Азии (5 июня 2025 года)

10. Иордания — второе место в группе B в Азии (5 июня 2025 года)

11. Австралия — второе место в группе C в Азии (10 июня 2025 года)

12. Бразилия — гарантировала себе место в топ-6 в Южной Америке (11 июня 2025 года)

13. Эквадор — гарантировал себе место в топ-6 в Южной Америке (11 июня 2025 года)

14. Уругвай — гарантировал себе место в топ-6 в Южной Америке (4 сентября 2025 года)

15. Колумбия — гарантировала себе место в топ-6 в Южной Америке (4 сентября 2025 года)

16. Парагвай — гарантировал себе место в топ-6 в Южной Америке (4 сентября 2025 года)

17. Марокко — победитель группы E в Африке (5 сентября 2025 года)

18. Тунис — победитель группы H в Африке (8 сентября 2025 года)

19. Египет — победитель группы A в Африке (8 октября 2025 года)

20. Алжир — победитель группы G в Африке (9 октября 2025 года)

21. Гана — победитель группы I в Африке (12 октября 2025 года)

22. Кабо-Верде — победитель группы D в Африке (13 октября 2025 года)

23. ЮАР — победитель группы C в Африке (14 октября 2025 года)

24. Катар — победитель группы A четвертого раунда в Азии (14 октября 2025 года)

25. Англия — победитель группы K в Европе (14 октября 2025 года)

26. Саудовская Аравия — победитель группы B четвертого раунда в Азии (14 октября 2025 года)

27. Кот-д`Ивуар — победитель группы F в Африке (14 октября 2025 года)

28. Сенегал — победитель группы B в Африке (14 октября 2025 года)

29. Франция — победитель группы D в Европе (13 ноября 2025 года)

30. Хорватия — победитель группы L в Европе (14 ноября 2025 года)

ЧМ: новости, расписание матчей и турнирные таблицы отборочного турнира

13

  • _Mike N_

    а куда вышла Россия ?

    15.11.2025

  • hottie

    Выйти еще не значит туда поехать.

    14.11.2025

  • Diman_madridista

    В Центральной Америке очень интересный расклад намечается. Там такие удивительные ребята собираются на чемпионат мира выйти, ой-ой

    14.11.2025

  • Солёный

    Из УЕФА как было 30 лет назад 14-15 сборных, так и осталось...

    15.10.2025

  • Сергей Чернов

    Наш Путин, проведет свой чемпионат, Белоруссия, Монголия, Куба, Вьетнам, КНДР, ЛДНР, Абхазия, Палестина, Йемен,Афганистан и др.

    14.10.2025

  • Федор

    Кто вышел??? ВСЕ!!! Пусть 100 сборных будет и вообще ни кто не в обиде, ну кроме гибралтара и лихтенштейна. Ладно расширят до 220 и им обидно не будет. КРЕТИНЫ ФИФА!!!

    09.10.2025

  • ValeraK

    Вместо отстраненных Ирана, Иордании и Мексики будет три сбродных России

    09.10.2025

  • freak

    хииии пуканы горят)))

    08.10.2025

  • Timka1401

    а ты сам какой? он по делу написал ! быддо

    08.10.2025

  • FANAT15

    А тебе завидно тупорылый!!??

    06.09.2025

  • Archon

    Там и насчет Мексики(как страны-организатора) - будут проблемы! Трампуша фулюханит! (И Иордании - тоже!)

    22.06.2025

  • _Mike N_

    за полтора месяца ЧМ в Северной Америке Россия сыграет с Беларусью 5-6 игр !:laughing:

    11.06.2025

    • Telegram Дзен Max
    Чемпионат мира по футболу
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя