ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

Чемпионат мира 2026 года по футболу в Канаде, Мексике и США: все участники.

Отборочный турнир ЧМ-2026 стартовал в сентябре 2023 года и закончится в марте 2026-го. В Европе отбор с учетом стыковых игр проходит с марта 2025 года по март 2026-го.

Группы и календарь матчей отборочного турнира — в разделе чемпионата мира.

Количество участников ЧМ-2026 на 15 ноября 2025 года: 30 (из 48)

1. Канада — страна-организатор

2. Мексика — страна-организатор

3. США — страна-организатор

4. Япония — победитель группы C в Азии (20 марта 2025 года)

5. Новая Зеландия — победитель третьего раунда в Океании (24 марта 2025 года)

6. Иран — победитель группы А в Азии (25 марта 2025 года)

7. Аргентина — победитель отбора в Южной Америке (25 марта 2025 года)

8. Узбекистан — второе место в группе А в Азии (5 июня 2025 года)

9. Корея — победитель группы B в Азии (5 июня 2025 года)

10. Иордания — второе место в группе B в Азии (5 июня 2025 года)

11. Австралия — второе место в группе C в Азии (10 июня 2025 года)

12. Бразилия — гарантировала себе место в топ-6 в Южной Америке (11 июня 2025 года)

13. Эквадор — гарантировал себе место в топ-6 в Южной Америке (11 июня 2025 года)

14. Уругвай — гарантировал себе место в топ-6 в Южной Америке (4 сентября 2025 года)

15. Колумбия — гарантировала себе место в топ-6 в Южной Америке (4 сентября 2025 года)

16. Парагвай — гарантировал себе место в топ-6 в Южной Америке (4 сентября 2025 года)

17. Марокко — победитель группы E в Африке (5 сентября 2025 года)

18. Тунис — победитель группы H в Африке (8 сентября 2025 года)

19. Египет — победитель группы A в Африке (8 октября 2025 года)

20. Алжир — победитель группы G в Африке (9 октября 2025 года)

21. Гана — победитель группы I в Африке (12 октября 2025 года)

22. Кабо-Верде — победитель группы D в Африке (13 октября 2025 года)

23. ЮАР — победитель группы C в Африке (14 октября 2025 года)

24. Катар — победитель группы A четвертого раунда в Азии (14 октября 2025 года)

25. Англия — победитель группы K в Европе (14 октября 2025 года)

26. Саудовская Аравия — победитель группы B четвертого раунда в Азии (14 октября 2025 года)

27. Кот-д`Ивуар — победитель группы F в Африке (14 октября 2025 года)

28. Сенегал — победитель группы B в Африке (14 октября 2025 года)

29. Франция — победитель группы D в Европе (13 ноября 2025 года)

30. Хорватия — победитель группы L в Европе (14 ноября 2025 года)

