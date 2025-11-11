Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 14 ноября

11 ноября, 19:00
В пятницу, 14 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на чемпионат мира-2026 состоятся шесть матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня.
20.00. Финляндия — Мальта
22.45. Словакия — Северная Ирландия
22.45. Гибралтар — Черногория
22.45. Люксембург — Германия
22.45. Польша — Нидерланды
22.45. Хорватия — Фарерские острова
Время начала — московское.
