Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
11 ноября, 20:00

Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 15 ноября

Опубликовано расписание отборочного турнира в Европе чемпионата мира 2026 на 15 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей чемпионата мира по футболу.
Фото Global Look Press

В субботу, 15 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на Чемпионат мира-2026 состоятся 10 матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (15 ноября)

17.00. Казахстан — Бельгия

20.00. Лихтенштейн — Уэльс

20.00. Грузия — Испания

20.00. Кипр — Австрия

20.00. Турция — Болгария

22.45. Греция — Шотландия

22.45. Босния и Герцеговина — Румыния

22.45. Швейцария — Швеция

22.45. Дания — Белоруссия

22.45. Словения — Косово

Время начала — московское.

За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире трансляции матчей доступны на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
