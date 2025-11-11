Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 15 ноября

11 ноября, 20:00
В субботу, 15 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на Чемпионат мира-2026 состоятся 10 матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня. «СЭ» публикует расписание игрового дня.
17.00. Казахстан — Бельгия
20.00. Лихтенштейн — Уэльс
20.00. Грузия — Испания
20.00. Кипр — Австрия
20.00. Турция — Болгария
22.45. Греция — Шотландия
22.45. Босния и Герцеговина — Румыния
22.45. Швейцария — Швеция
22.45. Дания — Белоруссия
22.45. Словения — Косово
Время начала — московское.
За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире трансляции матчей доступны на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.