Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:40

Черчесов — о сборной Казахстана: «Команда сделала скачок благодаря Лиге наций»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о настроении команды перед стартом отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

— В каком настроении сборная Казахстана будет подходить к отборочному турниру после Лиги наций?

— В хорошем, в рабочем. Можете переживать, болеть за нас. Мы играли в хорошей группе, с хорошими сборными. Почувствовали себя, появляются новые игроки. В любой сборной происходит смена поколений — кто-то заканчивает, кто-то уже готов... Проделали работу. Не было ни одной игры, где мы бы были фаворитами. Все игры были непростыми. Команда сделала скачок вперед — постоянные игры с сильными соперниками идут в копилку.

По итогам жеребьевки отборочного турнира сборная Казахстана попала в группу J. Соперниками команды Черчесова станут Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн.

2
Станислав Черчесов
Лига наций УЕФА
Чемпионат мира по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
Сегодня
Вчера
Неделя