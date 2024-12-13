Черчесов — о сборной Казахстана: «Команда сделала скачок благодаря Лиге наций»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о настроении команды перед стартом отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

— В каком настроении сборная Казахстана будет подходить к отборочному турниру после Лиги наций?

— В хорошем, в рабочем. Можете переживать, болеть за нас. Мы играли в хорошей группе, с хорошими сборными. Почувствовали себя, появляются новые игроки. В любой сборной происходит смена поколений — кто-то заканчивает, кто-то уже готов... Проделали работу. Не было ни одной игры, где мы бы были фаворитами. Все игры были непростыми. Команда сделала скачок вперед — постоянные игры с сильными соперниками идут в копилку.

По итогам жеребьевки отборочного турнира сборная Казахстана попала в группу J. Соперниками команды Черчесова станут Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн.