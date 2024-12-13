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Сегодня, 15:32

Черчесов — о группе Казахстана в отборе к ЧМ: «Выделим Бельгию. Но важнее своя команда»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черяесов в комментарии «СЭ» оценил группу на жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Выделим Бельгию, команда играла и на чемпионате Европы. Что говорить? Мы и сами против нее играли. Остальных соперников надо изучать, давно их не видели. Группа могла быть и сложнее, и слабее. Но бумага есть бумага.

Если бы попались все гранды — все бы сказали, что группа сильная. Нужно изучить соперника, тогда сможем дать точную оценку. Как и говорю всегда — важнее своя команда. Мы прошли определенный путь в Лиге наций, проделали работу. Из этого будем исходить», — сказал Черчесов «СЭ».

В Цюрихе прошла церемония жеребьевки европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 года.

По ее итогам сборная Казахстана попала в группу J. Соперниками команды Черчесова станут Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн.

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Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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