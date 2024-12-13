Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:50

Черчесов: «Игра с Бельгией принципиальна для меня? Это другая сборная, но не менее сильная»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черяесов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, что для него будет значить матч со сборной Бельгии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2026.

— Игра со сборной Бельгии станет для вас принципиальной, учитывая предыдущие встречи сборной России?

— Нет. Тогда была одна команда против другой. И в Бельгии много перестановок, остались немногие игроки. Есть нюансы. Это другая сборная, но не менее сильная.

13 декабря в Цюрихе прошла церемония жеребьевки европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 года.

По ее итогам сборная Казахстана попала в группу J. Соперниками команды Черчесова станут Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн.

Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Сегодня
Вчера
Неделя