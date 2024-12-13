Черчесов: «Игра с Бельгией принципиальна для меня? Это другая сборная, но не менее сильная»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черяесов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, что для него будет значить матч со сборной Бельгии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2026.

— Игра со сборной Бельгии станет для вас принципиальной, учитывая предыдущие встречи сборной России?

— Нет. Тогда была одна команда против другой. И в Бельгии много перестановок, остались немногие игроки. Есть нюансы. Это другая сборная, но не менее сильная.

13 декабря в Цюрихе прошла церемония жеребьевки европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 года.

По ее итогам сборная Казахстана попала в группу J. Соперниками команды Черчесова станут Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн.