Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:45

Хорватия победила Черногорию в заключительном матче отбора ЧМ-2026, Чехия разгромила Гибралтар

Павел Лопатко
Иван Перишич.
Фото Reuters

Сборная Хорватии победила Черногорию в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:2.

У хозяев голы забили Милутин Осмаич и Никола Крстович, у гостей — Иван Перишич, Кристиян Якич и Никола Влашич.

Сборная Хорватии (22 очка после 8 матчей) заняла первое место в таблице отборочной группы L и пробилась в финальный турнир ЧМ-2026.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
17 ноября, 22:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
2:3
Хорватия

В параллельном матче группы L сборная Чехии разгромила Гибралтар — 6:0.

У чехов голы на счету Давида Дудеры, Томаша Хоры, Владимира Цоуфала, Адама Карабеца, Томаша Соучека и Робина Гранача. Пять из шести голов были забиты в первом тайме.

Команда Чехии в 8 матчах набрала 16 очков и сыграет в стыковых матчах. Гибралтар (0 очков) занял последнее место.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
17 ноября, 22:45. Andruv (Оломоуц)
Чехия
6:0
Гибралтар
Telegram Дзен Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Черногории по футболу
Сборная Чехии по футболу
Читайте также
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя