Хорватия победила Черногорию в заключительном матче отбора ЧМ-2026, Чехия разгромила Гибралтар

Сборная Хорватии победила Черногорию в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:2.

У хозяев голы забили Милутин Осмаич и Никола Крстович, у гостей — Иван Перишич, Кристиян Якич и Никола Влашич.

Сборная Хорватии (22 очка после 8 матчей) заняла первое место в таблице отборочной группы L и пробилась в финальный турнир ЧМ-2026.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

17 ноября, 22:45. Gradski (Подгорица)

В параллельном матче группы L сборная Чехии разгромила Гибралтар — 6:0.

У чехов голы на счету Давида Дудеры, Томаша Хоры, Владимира Цоуфала, Адама Карабеца, Томаша Соучека и Робина Гранача. Пять из шести голов были забиты в первом тайме.

Команда Чехии в 8 матчах набрала 16 очков и сыграет в стыковых матчах. Гибралтар (0 очков) занял последнее место.