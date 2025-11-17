Черногория и Хорватия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 17 ноября

Сборные Черногории и Хорватии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в понедельник, 17 ноября. Игра состоится на стадионе «Градски» в Подгорице (Черногория). Начало — в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

17 ноября, 22:45. Gradski (Подгорица)

Следить за ключевыми событиями матча Черногория — Хорватия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Хорватия победила Черногорию со счетом 4:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе проходит с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.