Сборная Чили примет сборную Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира в ночь на пятницу, 11 октября. Матч пройдет на стадионе «Насиональ де Чили» в Сантьяго (Чили) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Транслировать игру в прямом эфире будут каналы «Матч ТВ» вместе с сайтом matchtv.ru (начало эфира в 2.55), «Матч! Футбол 1» (начало эфира в 2.50) и онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции федерального канала, при наличии подписки на сервисы).

Ключевые события игры Чили — Бразилия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

После 8 туров отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке Чили с 5 очками идет на 9-м месте, Бразилия с 10 очками — на 5-й строчке.