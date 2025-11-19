ЧМ-2026: дата и время начала жеребьевки стыкового турнира в Европе

Жеребьевка европейского стыкового турнира чемпионата мира-2026 пройдет в четверг, 20 ноября. Церемония состоится в Цюрихе (Швейцария). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Перед ЧМ-2026 формат обновили, учитывая рост количества мест в финальном турнире: вместо 12 сборных в европейском плей-офф сыграют 16. В стыки 12 путевок достается занявшим вторые места в своих группах командам, еще четыре — лучшим командам в рейтинге Лиги наций-2024/25.

Всех участников поделят на четыре корзины по четыре команды, после чего путем жеребьевки составят пары для восьми полуфиналов. Представители первой корзины сыграют с четвертой, а второй — с третьей.

Полуфиналы (26 марта 2026 года) и финалы (31 марта 2026 года) пройдут в один матч. Победители заберут оставшиеся европейские путевки на ЧМ-2026.

В России трансляция жеребьевки планируется в онлайн-кинотеатре Okko. Смотреть церемонию можно на сайтах ФИФА и УЕФА (fifa.com и uefa.com).

Чемпионат мира в 2026 году пройдет с 11 июня по 19 июля, впервые в истории в финальном турнире будут участвовать 48 сборных. Турнир примут три страны — США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канада (Торонто, Ванкувер) и Мексика (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей).