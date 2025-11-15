ЧМ-2026, расписание и результаты 15 ноября: Грузия — Испания, Швейцария — Швеция и другие матчи

Матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе. В субботу, 15 ноября состоятся десять матчей отбора на ЧМ-2026: Казахстан — Бельгия, Грузия — Испания, Кипр — Австрия, Лихтенштейн — Уэльс, Турция — Болгария, Босния и Герцеговина — Румыния, Греция — Шотландия, Дания — Белоруссия, Словения — Косово, Швейцария — Швеция. 15 ноября, суббота ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

15 ноября, 17:00. Astana Arena (Астана) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

15 ноября, 20:00. Ataturk Stadium (Бурса) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

15 ноября, 20:00. Alphamega Stadium (Лимассол) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

15 ноября, 20:00. Rheinpark (Вадуц) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

15 ноября, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.

15 ноября, 22:45. Stozice Stadium (Любляна) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.

15 ноября, 22:45. Stade de Geneve (Женева) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

15 ноября, 22:45. Georgios Karaiskakis (Пирей) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

15 ноября, 22:45. Bilino Polje (Зеница) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген) Чемпионат мира по футболу-2026: расписание матчей, турнирная таблица, статистика и онлайн-трансляции

