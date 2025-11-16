ЧМ-2026, расписание и результаты 16 ноября: Португалия — Армения, Италия — Норвегия и другие матчи

Petr Bitkin

А фыторая новись какова?... Фиггня. Меня банют с малолетства... все кому не лень. Не задумываются о ВЕЧНОСТИ, хио,Проипали ноль два. .... Мне жал.ько, что люди дауг даужку убивают.. ;Гляджу тай в небоь, и где думку гадаю... чому я не сокил, а конь? :)

16.11.2025