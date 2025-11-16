Сегодня, 10:00
В воскресенье, 16 ноября состоятся 8 матчей отбора на ЧМ-2026: Венгрия — Ирландия, Португалия — Армения, Азербайджан — Франция, Албания — Англия, Сербия — Латвия, Украина — Исландия, Израиль — Молдавия, Италия — Норвегия.
Чемпионат мира по футболу-2026: расписание матчей, турнирная таблица, статистика и онлайн-трансляции
16.11.2025
Petr Bitkin
