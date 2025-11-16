Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 10:00

ЧМ-2026, расписание и результаты 16 ноября: Португалия — Армения, Италия — Норвегия и другие матчи

Фото Global Look Press
Матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе.

В воскресенье, 16 ноября состоятся 8 матчей отбора на ЧМ-2026: Венгрия — Ирландия, Португалия — Армения, Азербайджан — Франция, Албания — Англия, Сербия — Латвия, Украина — Исландия, Израиль — Молдавия, Италия — Норвегия.

16 ноября, воскресенье

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
16 ноября, 17:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Ирландия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
16 ноября, 17:00. do Dragao (Порту)
Португалия
Армения
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Украина
Исландия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
16 ноября, 20:00. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
Англия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
16 ноября, 20:00. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
Латвия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
Франция
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев)
Израиль
Молдавия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
Норвегия

Чемпионат мира по футболу-2026: расписание матчей, турнирная таблица, статистика и онлайн-трансляции

2

    16.11.2025

