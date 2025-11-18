ЧМ-2026, результаты 17 ноября: Германия разгромила Словакию, Нидерланды победили Литву и другие матчи

Сегодня, 00:55
17 ноября состоялись шесть матчей: Северная Ирландия — Люксембург (1:0), Мальта — Польша (2:3), Чехия — Гибралтар (6:0), Германия — Словакия (6:0), Нидерланды — Литва (4:0), Черногория — Хорватия (2:3).
Чемпионат мира по футболу-2026: расписание матчей, турнирная таблица, статистика и онлайн-трансляции
H R
Если делаете ставки -> infostavki.ru
17.11.2025
Zakhar Romanov
Всем привет! Кто интересуется ставками, то советую найти старый сервис прогнозов на спорт в любом поиске. 13 лет ему. Многие с ними работают. Играют против букмекеров. Ищите по фразе «серебряный прогноз сайт». На МАТЧ ТВ сюжет про них был.
17.11.2025
_Mike N_
кому это интересно ? Даешь суперматч Россия - Зимбабве !
17.11.2025
Germis Records
С победой Украину над северным соседом. Дважды наказали
17.11.2025