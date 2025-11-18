Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Сегодня, 00:55

ЧМ-2026, результаты 17 ноября: Германия разгромила Словакию, Нидерланды победили Литву и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Global Look Press
Матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе.

17 ноября состоялись шесть матчей: Северная Ирландия — Люксембург (1:0), Мальта — Польша (2:3), Чехия — Гибралтар (6:0), Германия — Словакия (6:0), Нидерланды — Литва (4:0), Черногория — Хорватия (2:3).

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба.ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

17 ноября, понедельник

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
17 ноября, 22:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
1:0
Люксембург

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
17 ноября, 22:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
2:3
Польша

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
17 ноября, 22:45. Andruv (Оломоуц)
Чехия
6:0
Гибралтар

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
17 ноября, 22:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Германия
6:0
Словакия

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
17 ноября, 22:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
4:0
Литва

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
17 ноября, 22:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
2:3
Хорватия

4

  • H R

    17.11.2025

  • Zakhar Romanov

    17.11.2025

  • _Mike N_

    кому это интересно ? Даешь суперматч Россия - Зимбабве !

    17.11.2025

  • Germis Records

    С победой Украину над северным соседом. Дважды наказали

    17.11.2025

    Чемпионат мира по футболу
