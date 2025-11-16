Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:56

Дания и Белоруссия сыграли вничью в отборе ЧМ-2026

Павел Лопатко
Фото Global Look Press

Сборная Дании сыграла вничью с Белоруссией в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

У датчан голы на счету Миккеля Дамсгора и Густава Исаксена, у белорусов — Валерия Громыко и Никиты Демченко.

Сборная Дании лидирует в таблице группы C — у команды 11 очков после 5 матчей. Белорусы идут на последнем месте — 1 очко после 5 игр.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
2:2
Белоруссия

В другом матче отбора ЧМ-2026 Греция победила Шотландию — 3:2.

За греков забили Анастасиос Бакасетас, Константинос Карецас и Христос Тзолис, за шотландцев — Бен Доук и Райан Кристи.

Сборная Греции (10 очков после 5 игр) идет на третьем месте в таблице группы C, сборная Шотландии (10 очков после 5 матчей) — на втором.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
15 ноября, 22:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Греция
3:2
Шотландия
5

  • Топотун

    Даже белорусы есть в отборе !

    16.11.2025

  • bvp

    Причем для Дании этот матч был крайне важен.

    16.11.2025

  • За спорт!

    Достойно, белорусы!

    16.11.2025

  • Инта

    Молодцы Беларусь!

    16.11.2025

  • hant64

    Во белорусы дают - после домашних 0:6 сыграть вничью на выезде, при этом добираясь до Дании сутки - это почти спортивный подвиг. Высокопарно, но зато верно.

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Белоруссии по футболу
    Сборная Греции по футболу
    Сборная Дании по футболу
    Сборная Шотландии по футболу
    Читайте также
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
    Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
    Популярное видео
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя