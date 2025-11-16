Дания и Белоруссия сыграли вничью в отборе ЧМ-2026

Сегодня, 00:56
Сборная Дании сыграла вничью с Белоруссией в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.
У датчан голы на счету Миккеля Дамсгора и Густава Исаксена, у белорусов — Валерия Громыко и Никиты Демченко.
Сборная Дании лидирует в таблице группы C — у команды 11 очков после 5 матчей. Белорусы идут на последнем месте — 1 очко после 5 игр.
В другом матче отбора ЧМ-2026 Греция победила Шотландию — 3:2.
За греков забили Анастасиос Бакасетас, Константинос Карецас и Христос Тзолис, за шотландцев — Бен Доук и Райан Кристи.
Сборная Греции (10 очков после 5 игр) идет на третьем месте в таблице группы C, сборная Шотландии (10 очков после 5 матчей) — на втором.
Топотун
Даже белорусы есть в отборе !
16.11.2025
bvp
Причем для Дании этот матч был крайне важен.
16.11.2025
За спорт!
Достойно, белорусы!
16.11.2025
Инта
Молодцы Беларусь!
16.11.2025
hant64
Во белорусы дают - после домашних 0:6 сыграть вничью на выезде, при этом добираясь до Дании сутки - это почти спортивный подвиг. Высокопарно, но зато верно.
16.11.2025