Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 08:45

Дания — Белоруссия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 22.45 мск

Дания и Белоруссия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 15 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборная Дании примет сборную Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 15 ноября. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), начало — в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Белоруссия

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат и ключевые события игры Дания — Белоруссия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Дания и Белоруссия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Шотландией и Грецией. Датчане набрали 10 очков в 4 матчах и идут первыми в группе, белорусы в рамках отбора провели 4 матча и занимают четвертое место с 0 очков.

Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Дании по футболу
