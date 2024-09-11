Де Пауль — о поражении от Колумбии: «Мы приучили Южную Америку к тому, что Аргентина не проигрывает»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2026 против Колумбии (1:2).

«Это часть игры, ты выигрываешь или проигрываешь. За последние 5 лет у нас три поражения, сегодня пришла очередь проиграть. Все хотят нас победить, это нормально. Мы приучили Южную Америку к тому, что Аргентина не проигрывает. Это повышает наш авторитет. Принимаем этот результат и будем двигаться дальше», — приводит слова де Пауля пресс-служба национальной команды.

Колумбия набрала 16 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице отбора в Южной Аерике. Аргентина продолжает лидировать — 18 очков.