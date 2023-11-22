Ди Мария обошел Дзанетти по количеству матчей за сборную Аргентины в квалификации ЧМ

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария провел 52-й матч за национальную команду в отборочных турнирах чемпионата мира.

Игрок «Бенфики» заменил Лионеля Месси на 78-й минуте матча с Бразилией (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Ди Мария вышел на второе место в истории сборной по количеству проведенных матчах в отборах ЧМ, обойдя Хавьера Дзанетти (51 матч). Лидирует в списке Лионель Месси, который провел 65 таких игр.

По общему количеству матчей за Аргентину Ди Мария занимает 4-е место со 136 матчами. Он уступает Дзанетти (145), Хавьеру Маскерано (147) и Месси (180)