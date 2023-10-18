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Сегодня, 11:45

Ди Мария: «Вместе с Месси мы достигли всего. Не хватило лишь игры за один клуб»

Алина Савинова
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением об игре в одной команде с форвардом Лионелем Месси.

«С Лео я достиг всего. Единственное, чего мне не хватило, — это играть с ним за один клуб. Быть вместе в сборной в течение 3-5 дней и разъехаться — это не то же самое, что видеть его на тренировке целый год. Но это было здорово для меня, и я смог насладиться моментом», — сказал футболист.

18 октября сборная Аргентины одержала победу над Перу (2:0) в 4-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026. Аргентинские футболисты на данный момент занимают первое место в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2026, набрав 12 очков в 4 играх.

Источник: https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/di-maria-de-la-copa-america-es-lo-ultimo-con-la-seleccion-argentina-a-las-chances-de-volver-a-rosario-central-id541793.html
Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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