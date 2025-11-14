Дешам: «Сборная Франции всегда будет сильнее, если Мбаппе в составе»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 оценил игру нападающего Килиана Мбаппе, который оформил дубль.

«У Килиана все хорошо. Он снова на пике и физически, и морально. С тех пор как Мбаппе перенял капитанскую повязку, он хорошо выполняет свою работу. Он не только отличный игрок, но также умеет сплотить всех остальных. Это часть его лидерских качеств. Он слушал и учился. Сборная Франции всегда будет сильнее, если Мбаппе в составе. Он упрощает нам выполнение задач. Он сегодня все выполнил на отлично — и как игрок, и как капитан», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дешама.

Франция заняла первое место в группе D и вышла на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.