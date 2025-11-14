Дешам: «Шерки способен переломить ход игры»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 оценил игру полузащитника Райана Шерки.

«Он вернулся после травмы. Мы хотели, чтобы Шерки мог свободно взаимодействовать с Олисе. У него есть необходимые технические возможности, он умеет делать передачи и бить по воротам, даже если не всегда попадает в створ. Он способен переломить ход игры, что и доказал, выступая за «Манчестер Сити». У него есть все шансы закрепиться на этом уровне», — цитирует официальный сайт УЕФА Дешама.

Франция заняла первое место в группе D и вышла на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.