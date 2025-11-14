Дешам: «У сборной Франции была цель выйти на чемпионат мира, и мы сделали это»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Пора насладиться собой. У нас была цель выйти на чемпионат мира, и мы сделали это. В первом тайме было непросто. Но мы сделали сегодня то, что должны были. Воспользовались уже первой реальной возможностью. Не стоит принижать достигнутое. Гордимся собой», — цитирует официальный сайт УЕФА Дешама.

Франция заняла первое место в группе D и вышла на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.