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Сегодня, 06:08

Диниз назвал мечтой тренировать сборную Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новый главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз прокомментировал свое назначение. Он также продолжит свою работу с «Флуминенсе», который тренирует с 2022 года.

«Мечта для всех, честь и огромная гордость — иметь возможность служить национальной сборной. Это призыв, а уж тем более то, как это произошло. Это совместные усилия конфедерации футбола и «Флуминенсе», и я убежден, что у нас есть все, чтобы двигаться вперед и заставить все работать как надо», — цитирует AS Диниза.

С бразильским специалистом заключен однолетний контракт, которые вступает в силу с сентябрьских матчей отборочного турнира ЧМ-2026.

Фернандо Диниз. Диниз назначен главным тренером сборной Бразилии
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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