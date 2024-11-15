Тедеско назвал причины поражения Бельгии от Италии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал поражение от Италии (0:1) в матче Лиги наций.

«Мы играли недостаточно активно в первые 20 минут. Но потом игра изменилась. Мы стали создавать хорошие моменты, контролировали ход матча, но упустили много возможностей. У нас молодая команда. Сегодня многие молодые игроки вышли в стартовом составе или вышли на замену. Это здорово», — цитирует пресс-служба УЕФА Тедеско.

Бельгийцы лишились шансов на выход в плей-офф, так как первые два места в группе заняли итальянцы и французы.