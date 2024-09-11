Доривал Жуниор — о 0:1 с Парагваем: «Худший отрезок за все время моей работы в Бразилии»

Тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2026 против Парагвая (0:1).

«У нас были позитивные ожидания перед матчем. Мы рассчитывали, что сможем провести стабильную игру и действовать уверенно. До того, как нам забили гол, в целом все складывалось именно так. Мы владели территориальным преимуществом и инициативой.

Но после пропущенного гола мы потеряли себя. Наша игра разрушилась, до конца первого тайма мы ничего не показали. Худший отрезок за все время моей работы в команде. Это способствовало итоговому результату", — приводит слова Доривала Жуниора Globo Esporte.

Единственный гол забил парагвайский полузащитник Диего Гомес на 20-й минуте. В составе парагвайцев весь матч отыграл защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

Парагвайцы набрали 9 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице. Бразильцы идут на 5-й строчке — 10 очков.