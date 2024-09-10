Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 21:00

Доривал Жуниор: «У меня нет никаких сомнений, что сборная Бразилии будет в финале чемпионата мира-2026»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор уверен, что сможет вывести национальную команду в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Мы будем в финале чемпионата мира 2026 года. Мы станем финалистами. Можете заснять, как я это говорю. У меня нет никаких сомнений. Мы будем там», — заявил тренер.

Жуниор возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года. Под его руководством команда провела 5 матчей в официальных турнирах, одержав две победы и три раза сыграв вничью.

Последний раз бразильцы играли в финале чемпионата мира в 2002 году. Тогда они победили Германию со счетом 2:0. Всего на счету сборной Бразилии пять побед на этом турнире.

Источник: www.tbsnews.net
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Доривал Жуниор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Синнер обыграл Фритца и стал победителем US Open-2024
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
У России отняли победу в Сочи-2014 через десять лет после Олимпийских игр. Что происходит
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Сегодня
Вчера
Неделя