Гаттузо: «Если сборная Италии не попадет на ЧМ-2026, я уеду из страны»

16 октября, 00:55
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо уверен, что его команде удастся попасть на чемпионат мира-2026.
«Если Италия не попадет на ЧМ-2026, я уеду из страны. Я и так живу довольно далеко, но уеду еще дальше», — цитирует Football Italia Гаттузо.
Италия не участвовала в чемпионатах мира с 2014 года. В отборочном турнире чемпионата мира-2026 итальянцы набрали в 6 матчах 15 очков и занимают второе место в таблице группы I.
Rutozid
Лавры Донни не дают покоя, молодец.
28.10.2025
Симон Вирсаладзе
Забавный чувак
17.10.2025
Jean4
Гаттузо крут!
16.10.2025
Кариока_двойка.
Ну хоть не на рельсы лечь пообещал.
16.10.2025