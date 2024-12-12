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Сегодня, 08:15

Кордоба: «Сделаю все, чтобы Колумбия сыграла на чемпионате мира»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» признался, что мечтает сыграть на ЧМ-2026.

— У Колумбии большие шансы отобраться на ЧМ-2026. Сыграть на мундиале — ваша мечта?

— Конечно! Это одна из тех вещей, которые меня всегда мотивировали. Играть на чемпионате мира — одно из моих главных желаний. Сделаю все, чтобы это свершилось.

— Формат чемпионата мира изменился. Не кажется, что с увеличением команд турнир потеряет в уровне?

— Честно говоря, я просто хочу насладиться этим турниром. Не многим дается такая возможность. Если у меня она будет, то мне не важно, с кем играть.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. «Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

Турнир пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Джон Кордоба
Чемпионат мира по футболу
Сборная Колумбии по футболу
ФК Краснодар
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