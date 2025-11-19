Быстров оценил выход сборной Кюрасао на чемпионат мира: «Адвокат — красавец!»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход сборной Кюрасао на чемпионат мира-2026. «Адвокат — красавец! Даже в такой стране умеют выбирать тренеров», — сказал Быстров «СЭ». Сборная Кюрасао выиграла группу В в квалификации чемпионата мира-2026 и вышла на мировое первенство. Команда, которую тренирует Дик Адвокат, набрала 12 очков. Кюрасао — самая маленькая страна, вышедшая на чемпионат мира. Население острова на юге Карибского моря составляет около 150 тысяч человек.

Artorixus Быдядь! Ну куда смотрят эти, что из фифы? Не мировое первенство, а какая то бардельерная солянка. Зачем !? 19.11.2025

_Металлург_ Если смотреть только сборные, то Гус Иваныч поуспешнее будет! 19.11.2025

Mel_Alex_SPB Не без своих тараканов, но как ни крути, самый успешный тренер, когда либо заходивший работать в России. 19.11.2025

flak207 Кюрасавец!) 19.11.2025

imperiasporta Быстров что-ли великий? 19.11.2025