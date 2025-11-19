Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 12:12

Быстров оценил выход сборной Кюрасао на чемпионат мира: «Адвокат — красавец!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход сборной Кюрасао на чемпионат мира-2026.

«Адвокат — красавец! Даже в такой стране умеют выбирать тренеров», — сказал Быстров «СЭ».

Сборная Кюрасао выиграла группу В в квалификации чемпионата мира-2026 и вышла на мировое первенство. Команда, которую тренирует Дик Адвокат, набрала 12 очков.

Кюрасао — самая маленькая страна, вышедшая на чемпионат мира. Население острова на юге Карибского моря составляет около 150 тысяч человек.

6

  • Artorixus

    Быдядь! Ну куда смотрят эти, что из фифы? Не мировое первенство, а какая то бардельерная солянка. Зачем !?

    19.11.2025

  • _Металлург_

    Если смотреть только сборные, то Гус Иваныч поуспешнее будет!

    19.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Не без своих тараканов, но как ни крути, самый успешный тренер, когда либо заходивший работать в России.

    19.11.2025

  • flak207

    Кюрасавец!)

    19.11.2025

  • imperiasporta

    Быстров что-ли великий?

    19.11.2025

  • Степочкин

    Карпин и Спартак?! Оба фигуранта подходят под намек Быстрова , причем по отдельности, у каждого свое.

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Владимир Быстров
    Дик Адвокат
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Кюрасао по футболу
    Читайте также
    Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
    Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
    Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
    Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
    В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
    Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
    Популярное видео
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя