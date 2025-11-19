Сегодня, 12:12
Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход сборной Кюрасао на чемпионат мира-2026.
«Адвокат — красавец! Даже в такой стране умеют выбирать тренеров», — сказал Быстров «СЭ».
Сборная Кюрасао выиграла группу В в квалификации чемпионата мира-2026 и вышла на мировое первенство. Команда, которую тренирует Дик Адвокат, набрала 12 очков.
Кюрасао — самая маленькая страна, вышедшая на чемпионат мира. Население острова на юге Карибского моря составляет около 150 тысяч человек.
Artorixus
Быдядь! Ну куда смотрят эти, что из фифы? Не мировое первенство, а какая то бардельерная солянка. Зачем !?
19.11.2025
_Металлург_
Если смотреть только сборные, то Гус Иваныч поуспешнее будет!
19.11.2025
Mel_Alex_SPB
Не без своих тараканов, но как ни крути, самый успешный тренер, когда либо заходивший работать в России.
19.11.2025
flak207
Кюрасавец!)
19.11.2025
imperiasporta
Быстров что-ли великий?
19.11.2025
Степочкин
Карпин и Спартак?! Оба фигуранта подходят под намек Быстрова , причем по отдельности, у каждого свое.
19.11.2025