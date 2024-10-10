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10 октября, 23:00

Эквадор — Парагвай: смотреть матч отбора чемпионата мира онлайн

Эквадор и Парагвай встретятся в отборочном турнире ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Эквадор примет Парагвай в матче отборочного турнира чемпионата мира в ночь на пятницу, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «Родриго Пас Дельгадо» в Кито (Эквадор) и начнется в 0.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка — в 23.50 мск 10 октября.

Ключевые события и результат игры Эквадора и Парагвая доступны в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
11 окт, 00:00. Rodrigo Paz Delgado (Кито)
Эквадор
0:0
Парагвай

В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке участвую 10 команд. После 8 туров Эквадор с 11 очками занимает 4-е место, у Парагвая — 9 очков и 7-е место.

Сборная Парагвая по футболу
Сборная Эквадора по футболу

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